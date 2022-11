LIVE Spagna-Germania 1-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | Morata entra e sblocca il risultato

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI67? Laprova a reagire, laperò quando riconquista palla è pericolosissima. 66? Doppio cambio per Luis Enrique: escono Gavi e Asensio;no Koke e Nico Williams. 65? ASENSIO! Lasi divora il raddoppio! Ennesima grande azione della squadra di Luis Enrique che trova Asensio completamente solo al limite dell’area; che spara con il sinistro sopra la traversa. 63? Jordi Alba servito sulla corsia mancina mette in mezzo un traversone basso perfetto sul quale si avventa alla grandeche anticipando il difensore calcia con l’esterno sotto la traversa bucando Neuer. 62?AAAA!!!! ...

2022 - 11 - 27 16:04:58 Dove vederla La partita verrà trasmessasu Rai 1 a partire dalle ore ... 2022 - 11 - 27 15:57:59 Le probabili formazioni(4 - 3 - 3): Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, ...Allo stadio Al Bayt di Al Khawr il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Germania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Al Bayt di Al Khawr in va scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Dopo la sconfitta contro il Giappone, la Germania non può più sbagliare e deve battere la Spagna per avere il destino nelle proprie mani nell'ultimo match. La squadra di Luis Enrique parte forte e dop ...Calcio d'inizio alle ore 20. Dopo il clamoroso k.o. all’esordio contro il Giappone, la squadra di Flick non può più sbagliare. Di fronte hanno i ragazzi di Luis Enrique che nel primo match ha rifilato ...