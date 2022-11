LIVE Spagna-Germania 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI55? Pareggio che non condannerebbe definitivamente la, pareggio che permetterebbe alladi avere 2 risultati su 3 contro il Giappone nell’ultima giornata. 54? Primo cambio per la: esce Ferran Torres, entra Alvaro Morata. Prima punta di peso per Luis Enrique. 53? Kehrer interrompe la solita fitta rete di passaggi spagnola; Gundogan prova a servire lo scatto di Ganbry, il suo lancio è però troppo lungo. 51? Cross di Raum troppo lungo, rimessa dal fondo per la. 50? Calcio di punizione dalla trequarti per la, da posizione simile a quello che aveva portato al gol poi annullato di Rudiger. 49? Altra giocata di ...

Allo stadio Al Bayt di Al Khawr il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra Spagna e Germania. Dopo la sconfitta contro il Giappone, la Germania non può più sbagliare e deve battere la Spagna per avere il destino nelle proprie mani nell'ultimo match. La squadra di Luis Enrique parte forte. Calcio d'inizio alle ore 20. Dopo il clamoroso k.o. all'esordio contro il Giappone, la squadra di Flick non può più sbagliare.