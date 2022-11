LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise 2022 in DIRETTA | Paris non brilla | tra poco i favoriti

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL20.38 Ora lo svizzero Justin Murisier, poi il connazionale Marco Odermatt. 20.37 Alexis Pinturault nuovo leader con 0.24 su Baumann e 0.25 su. La sensazione è che la gara debba ancora entrare nel vivo. 20.37 Vola Pinturault, 65 centesimi di vantaggio al terzo intermedio, 0.69 al quarto! 20.35 Baumann beffaall’arrivo per appena 0.01! Non fortunato l’azzurro, tuttavia se non è riuscito a tenersi dietro il tedesco, allora le prospettive sono piuttosto fosche. Ora il francese Alexis Pinturault. 20.35ha perso troppo tra secondo e terzo intermedio. Baumann è in vantaggio di 0.36, poi passa dietro di 0.09 al quarto rilevamento. 20.34 Ora il veterano tedesco, di origine austriaca, Romed Baumann. ...

17.30: Per il momento è tutto, l'appuntamento è alle 19 per la seconda manche. A più tardi 17.29: Questa la classifica della prima manche dello slalom di Killington:14.21: Si tratta anche del migliori risultato di sempre in distance per Federico Pellegrino, mentre deludente è stata la prestazione degli altri azzurri, in particolare De Fabiani che aveva fatto ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG 20.32 Paris avanti 20 centesimi al primo intermedio, 34 al secondo. 20.31 Tracciato davvero molto veloce, difficoltà tecnic ...SCI ALPINO - Segui tutti gli aggiornamenti della Coppa del Mondo con la DIRETTA SCRITTA dello slalom femminile di Killington e del SuperG maschile di Lake Louis ...