LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise 2022 in DIRETTA | Odermatt batte Kilde e si avvicina al successo

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL21.11E’ DIETRO! 2° a 37 centesimi da unormai molto vicino alla vittoria. 21.11 E’ tiratissima! 0.06 di ritardo peral terzo intermedio, 0.12 al quarto! 21.10parte a razzo, subito 0.13 di vantaggio al primo intermedio, ma è dietro di 0.19 al secondo! 21.09 Haaser è 5° a 1?56. Ora il momento della verità: c’è il norvegese Aleksander Aamodt. 21.07 Mayer recupera nel finale ed è secondo a 78 centesimi. Solo Kriechmayr epossono provare are? Ora l’austriaco Raphael Haaser. 21.07 Niente da fare. Nel tratto più tecnico l’austriaco accusa ben 93 centesimi da ...

17.30: Per il momento è tutto, l'appuntamento è alle 19 per la seconda manche. A più tardi 17.29: Questa la classifica della prima manche dello slalom di Killington:14.21: Si tratta anche del migliori risultato di sempre in distance per Federico Pellegrino, mentre deludente è stata la prestazione degli altri azzurri, in particolare De Fabiani che aveva fatto ... 20.32 Paris avanti 20 centesimi al primo intermedio, 34 al secondo. 20.31 Tracciato davvero molto veloce, difficoltà tecnic ...