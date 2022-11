LIVE Sci alpino | Slalom Killington 2022 in DIRETTA | Rossetti e Brignone vogliono la rimonta Si riparte alle 19 00 con Shiffrin in testa

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LADEL SUPERG DI LAKE LOUISE D20.30 18.46: Le qualificate sono Martache ha chiuso al 26mo posto a 2?96 dae Federica28ma a 3? dalla statunitense 18.43: L’Italia ha piazzato per la prima volta in stagione due atlete alla seconda manche. Anita Gulli, a differenza di Levi, non è riuscita a qualificarsi, uscendo di scena dopo l’intermedio 18.40: Non grande spettacolo in una prima manche molto ritmica, disegnata dalla norvegese Lindman. La pista si è rovinata abbastanza in fretta e questo probabilmente permetterà importanti rimonte nella seconda manche 18.37: Meno netto del previsto, comunque, il vantaggio disulle ...

17.30: Per il momento è tutto, l'appuntamento è alle 19 per la seconda manche. A più tardi 17.29: Questa la classifica della prima manche dello slalom di Killington:14.21: Si tratta anche del migliori risultato di sempre in distance per Federico Pellegrino, mentre deludente è stata la prestazione degli altri azzurri, in particolare De Fabiani che aveva fatto ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI LAKE LOUISE DALLE 20.30 17.30: Per il momento è tutto, l’appuntamento è alle 19 per la seconda man ...SCI ALPINO - Segui tutti gli aggiornamenti della Coppa del Mondo con la DIRETTA SCRITTA dello slalom femminile di Killington e del SuperG maschile di Lake Louis ...