LIVE Sci alpino | Slalom Killington 2022 in DIRETTA | Rossetti e Brignone in zona punti Si riparte alle 19 00 con Shiffrin in testa

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LADEL SUPERG DI LAKE LOUISE D20.30 19.08: Errore in alto di Gisin che ha un ritardo di 1?01 all’intermedio 19.08: Perde tanto anche la svizzera Rast nel finale;: 1?45 ed è quinta 19.07: Rast in ritardo di 43 centesimi all’intermedio 19.06: Perde tanto nel finale l’azzurrache chiude a 96 centeismi di Gritsch ed è terza al momento 19.06:all’intermedio ha un ritardo di 17 centesimi 19.05: La svizzera Meillard chiude al secondo posto a 79 centesimi dalla. Ora19.03: Meillard è in ritardo di 38 centesimi all’intermedio 19.03: Perde tanto nel finaleche è terza con un ritardo di 1?46. terzo ...

17.30: Per il momento è tutto, l'appuntamento è alle 19 per la seconda manche. A più tardi 17.29: Questa la classifica della prima manche dello slalom di Killington:14.21: Si tratta anche del migliori risultato di sempre in distance per Federico Pellegrino, mentre deludente è stata la prestazione degli altri azzurri, in particolare De Fabiani che aveva fatto ...Lara Gut-Behrami ha vinto lo slalom gigante di Killington, nel Vermont, terza gara della tormentata stagione di Coppa del mondo femminile di sci alpino. La svizzera ha battuto per… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI LAKE LOUISE DALLE 20.30 17.30: Per il momento è tutto, l’appuntamento è alle 19 per la seconda man ...