LIVE – Reggina-Benevento | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 27 novembre 2022) Alle 12:30 di domenica 27 novembre ilfarà visita allaal Granillo. Una partita da non sbagliare per le due squadre che occupano posizioni di classifica ben differenti, nonostante le aspettative opposte dell’estate. Laa sorpresa è seconda in classifica, iladdirittura è sedicesima. Ma la squadra di Cannavaro è imbattuta da tre turni e spera di essersi lasciata alle spalle la crisi di risultati. La sfida è tra campioni del mondo: Filippo Inzaghi contro Fabio Cannavaro. La partita potrà essere seguita intestuale su Sportface.it. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 12:30) SportFace.

Apertura alle 13.30 con due collegamenti: il primo con l'incontro di Serie B Reggina - Benevento e poi ... Partite in Diretta del giorno su Calciomagazine MONDIALI 11:00 Giappone - Costa Rica 13:00 Belgio - Marocco 17:00 Croazia - Canada 20:00 Spagna - Germania SERIE B 12:30 Reggina - Benevento 15:00 ... La Reggina torna a giocare al Granillo, dove attende la visita del Benevento, sfida tra Inzaghi e Cannavaro, Campioni del Mondo nel 2006. Gara in programma nella giornata di ...