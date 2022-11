LIVE Italia-Slovacchia 7-5 basket femminile | Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA | Azzurre davanti dopo 5? | le ospiti rimangono in scia

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-5 BESTAGNOOO!! TRIPLAAAAAAAA 4-5 Mistinova da due, contro-sorpasso delle! 4-3 Ancora a segno Verona, risposta immediata delle! 2-3 Replica di Oroszova! 2-0 Penetrazione fulminante di Costanza Verona, primo canestro per l’dieci secondi!un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di ischia (Napoli) avvenuta ieri, si parte. Forza! Questi i quintetti scelti dai due allenatori: Keys, Bestagno, Verona, Zandalasini, Spreafico (); Wrzezinski, Buknova, Mistinova, Oroszova, Jakubcova () 19:00 Tutto pronto per l’avvio di questa sfida, con i due CT che stanno dando le ultime indicazioni alle giocatrici. 18:50 Squadre che ...

...suo nuovo tour porta in scena un mix perfetto di arte che sta segnando il sold out in tutta. ...pubblico tutto sottopalco con la voglia di continuare ad ascoltarlo anche dopo le tre ore di. ...... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docentiNell'ultima puntata di Propaganda Live, Diego Bianchi ha parlato anche della polemica intorno ad Aboubakar Soumahoro. Sentite ...Bilancio Rai della prima settimana di programmazione della Coppa del Mondo in Qatar. Media di 5 milioni di telespettatori per il match delle 20. Lo share sale nella fascia dai 20 ai 34 anni.