LIVE Italia-Slovacchia 19-9 basket femminile | Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA | padrone di casa solide in difesa ed efficaci in attacco | +10 alla prima sirena

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAComincia la seconda frazione! Termina il primo quarto: al PalaBarbuto di Napoli l’conduce per 19-9 sulla, con 6 punti di Laura Spreafico! 19-9 1/2 per Martina Fassina a cronometro fermo, +10 per le Azzurre! 18-9 2/2 per Martina Bestagno ai liberi, +9a -34? d! 16-9 SPREAFICO DALL’ARCOOOOOO 13-9 1/2 per Mistinova dlunetta, -4. 13-8 SPREAFICOOOO!! ALTRA TRIPLA, 6-0 MICIDIALE DELL’! 10-8 COSTANZA VERONA! LA BOMBAAAAA 7-8 Risponde Wrzesinski con la stessa moneta,ancora davanti! 7-5 BESTAGNOOO!! TRIPLAAAAAAAA 4-5 Mistinova da due, contro-sorpasso delle ospiti! 4-3 Ancora a ...