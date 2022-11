LIVE Croazia-Canada 2-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | scocca l’ora di gioco! Non mancano le occasioni sia per il tris croato sia per il pareggio canadese

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAGELLE63? Ci prova Davies a giro, ne viene fuori un tiraccio. 62? Giocata velocissima deldopo il cambio. Alphonso Davies riesce a girarsi al limite dell’area, Gvardiol lo ferma con un fallo. Punizione al limite per il, spostata sul fronte destro. 62? Sostituzione: fuori Laryea, dentro Hoilett. 60?di gioco: fuori Livaja, dentro Petkovic. 56? SUPER PARATA DI LIVAKOVIC! Tiro di David su cui l’estremo difensoreè dovuto scattare verso l’alto per mettere in angolo. Intanto ammonito Lovren per un fallo nello svolgimento dell’azione. 56? Si salva ilrecuperando anche il ...

Al Khalifa International Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Canada: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium in va scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Dalle 17 seguiremo insieme questo match della Coppa del Mondo con la nostra consueta cronacaTabellino(4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, ...Alphonso Davies in gol contro la Croazia, il calciatore del Bayern Monaco trova la prima rete in un Mondiale nella storia del Canada.