LIVE Croazia-Canada 1-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | pareggio di Kramaric che risponde al vantaggio di Davies Cinque minuti all’intervallo

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAGELLE41? Eustaquio era a terra: ora si è rialzato. Sembra essere tutto ok per il centrocampista della squadra oggi in maglia “total black”. 40?alla segnalazione del recupero. 38? C’è grande curiosità per capire quale delle due squadre riuscirà a prendere il sopravvento. 36? KRA-MA-RIIIIIIIIIIIC!1-1: meritato ildei vicecampioni del mondo. Kovacic, per Perisic, che a sua volta trova il passaggio vincente per il compagno, pronto in diagonale a trafiggere il portiere. 35? LIVAJA CI PROVA! Imbeccata di Kovacic per l’attaccante che riesce a liberarsi e a tirare: Borjan gli dice di no mettendo in angolo. 34? Preme la ...