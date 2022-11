LIVE Belgio-Marocco | Mondiali 2022 in DIRETTA | pochi minuti al via Martinez punta ancora su Batshuayi | Regragui recupera Hakimi

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:41 Il commissario tecnico del, schierauna voltain attacco, affiancato da De Bruyne. Resta fuori Romelu Lukaku, che partirà dalla panchina, e potrebbe subentrare a partita in corso. Tra le fila marocchineto Achraf, in forte dubbio per questa partita, schierato sin dal primo minuto da. 13:38 Ilinvece è reduce dal pareggio per 0-0 contro la Croazia, vice campione del mondo nel 2018. I Leoni dell’Atlantico oggi vanno alla ricerca di un’altra impresa contro la formazione belga, che sicuramente parte con i favori del pronostico. 13:35 Il girone F è guidato dal, a punteggio pieno dopo la ...