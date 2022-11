LIVE Belgio-Marocco | Mondiali 2022 in DIRETTA | Martinez punta ancora su Batshuayi | Regragui recupera Hakimi

Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Marocco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium in va scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...... decide una doppietta di Mbappé Scritto da Direttore L'Opinionista - 26 Novembre 2022 Mondiali Qatar 2022 Risultati calcioin diretta- Marocco: direttae risultato in tempo reale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.