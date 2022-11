LIVE Belgio-Marocco | Mondiali 2022 in DIRETTA | iniziata la partita I Leoni dell’Atlantico cercano l’impresa

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Sulla punizione De Bruyne cerca di servire i propri saltatori, ma la difesa delrespinge al mittente il pallone. 10? Meunier serve tra le linee De Bruyne, che salta Saiss e punta l’area avversaria. Il capitano marocchino, una volta superato sceglie di sprecare un fallo, concedendo una punizione dal limite dell’area per il. 8? Riparte da Courtois il, che senza alcuna fretta cerca spazi sulle corsie esterne in cui potersi inserire. 7? Prova a ripartire il, schiacciato nella propria metà campo fino ad ora. 5? Thorgan Hazard serve Batshuayi in mezzo all’area, con l’attaccante belga che tira in porta, ma trova la pronta reazione del portiere avversario. Sarà calcio d’angolo!! 3? In questi ...

