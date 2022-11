LIVE Belgio-Marocco | Mondiali 2022 in DIRETTA | assedio della formazione belga

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Tiro dal limite dell’area di Meunier, dopo un’avvolgente manovra. Il tiro però è facile preda del portiere marocchino. 18? Fino a questo momento è unsquadra, che sta gestendo il pallone a tutto campo, coinvolgendo tutti e 11 giocatori. 16? Punizione battuta tramite uno schema, con l’intenzione di liberare De Bruyne al limite dell’area, il quale tiro però viene respinto in angolo. 15? Batshuayi serve Hazard sul lato sinistro del campo, che però viene messo a terra fallosamente da Amrabat. Altra punizione per la squadrada posizione insidiosa. 13?che rinchiude ilnella propria area di rigore, conquistando svariati calci d’angolo, senza mai ...

DOHA (QATAR) - Belgio e Marocco si sfidano allo stadio 'Al Thumana' di Doha nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale in Qatar. La Nazionale di Roberto Martinez ha vinto, con non poca fatica, all'...Allo stadio Al Thumama il Belgio affronta il Marocco. Martinez conferma Batshuayi come centravanti, supportato da De Bruyne e dai fratelli Eden e Thorgan Hazard. Panchina per Lukaku. Regragui si affid ...Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En Nesry. All. Regragui