LIVE Belgio-Marocco 0-1 | Mondiali 2022 in DIRETTA | Sabiri porta in vantaggio gli africani

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? Goooooooooool!!! Rete segnata da, appena entrato, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gol identico a quello annullato nel primo tempo, con Saiss ancora una volta in posizione dubbia.0-1 72? Altro duplice cambio per il: fuori Boufal ed En-Nesyri, dentro Aboukhlal ed Hamdallah. 71? De Bruyne prova a servire in profondità Batshuayi, ma capisce tutto Aguerd, che anticipa l’attaccante belga. 70? Fraseggio prolungato del, che però non riesce ad arrivare al tiro, ma anzi commette errori nei momenti imnti, vanificando la lunga manovra. 68? Con questo cambio, vengono modificati i terzini del, con Attiat-Allah che si ...

DOHA (QATAR) -e Marocco si sfidano allo stadio 'Al Thumana' di Doha nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale in Qatar. La Nazionale di Roberto Martinez ha vinto, con non poca fatica, all'...Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Marocco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium in va scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne; Witsel, Onana; T. Hazard, De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. CT: Roberto Martinez. MAROCCO (4-3 ...Allo stadio Al Thumama il Belgio affronta il Marocco. Martinez conferma Batshuayi come centravanti, supportato da De Bruyne e dai fratelli Eden e Thorgan Hazard. Panchina per Lukaku. Regragui si affid ...