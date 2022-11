LIVE Belgio-Marocco 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | 45 minuti per sbloccare il risultato

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? Batshuayi tocca di tacco per Hazard, il quale si invola verso l’area di rigore, arrivando fino al tiro. Risponde presente il portiere marocchino, che mette in calcio d’angolo. 50? Arriva alla conclusione dal limite dell’area Ziyech, che però non riesce ad angolare bene la conclusione, senza quindi impensierire l’intervento di Courtois. 48? Onana prova a servire Batshuayi, ma Amrabat tocca e cambia la traiettoria del pallone, rischiando di servire Hazard. Per fortuna delil proprio portiere ha seguito l’azione, ed evitato il pericolo. 47? Castagne prova a lanciare sulla corsa il più piccolo dei fratelli Hazard, ma il pallone è troppo lungo, e terminamente sul fondo. 46? RIPARTITI!! Incominciata la ripresa con gli stessi 22 giocatori che avevano iniziato la ...

DOHA (QATAR) - Belgio e Marocco si sfidano allo stadio 'Al Thumana' di Doha nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale in Qatar. La Nazionale di Roberto Martinez ha vinto, con non poca fatica, all'esordio. Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra Belgio e Marocco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Allo stadio Al Thumama il Belgio affronta il Marocco. Martinez conferma Batshuayi come centravanti, supportato da De Bruyne e dai fratelli Eden e Thorgan Hazard. Panchina per Lukaku. Regragui si affida ad Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En Nesry. 13:03 Buon pomeriggio amici e amiche di Oa Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Marocco, incontro della seconda giornata del Mondiale.