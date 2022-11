Le battaglie di Lady Fratoianni | via il merito dall' Istruzione

(Di domenica 27 novembre 2022) Mentre il partito è alle prese con una lotta intestina sul caso Soumahoro, con il segretario Nicolamesso sotto accusa da alcuni dirigenti, sua moglie Elisabetta Piccolotti (Betta per gli amici) lancia una crociata per cancellare la parola «» dal nome del ministero dell'. Lo fa proprio lei che, ironia della sorte, durante la campagna elettorale è stata accusata di essere finita in Parlamento senza avere alcun. I suoi avversari le hanno rinfacciato di essere la consorte del segretario del partito. «Polemiche maschiliste e sessiste», le ha liquidate lei. "", infatti, è un'attivista di lungo corso della sinistra, ed è pure coordinatrice della segreteria del partito. Oggi moglie e marito siedono entrambi sui banchi della Camera, a stretto ...

Corriere della Sera

Si ampliano le indagini sulle coooperative. PerSoumahoro 'business da 60 milioni con finanziamenti pubblici' Si allargano le indagini sulle ...ancora più serio nel rischio che alcune, ...Così, tra i diritti inderogabili da inserire nelledi sinistra, ora abbiamo scoperto che ... le obiezioni sulle borse e sugli abiti griffati diSoumahoro non si possono derubricare come ... La battaglia di Kate, il regno di Carlo E la lezione della principessa Diana Kate debutta come nuova principessa del Galles e scrive sul Telegraph: «Voglio migliorare la vita dei piccoli sotto i 5 anni, una società futura migliore pensando a loro».Kate debutta come nuova principessa del Galles e scrive sul Telegraph: «Voglio migliorare la vita dei piccoli sotto i 5 anni, una società futura migliore pensando a loro».