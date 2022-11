Lazio | sirene spagnole per Milinkovic-Savic | il Real Madrid prepara l’offerta

(Di domenica 27 novembre 2022) Sergejè finito nel mirino del. A riportarlo è Marca, che cita alcune indiscrezionisecondo le quali i blancos avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2024, perciò non è da escludere categoricamente una cessione in estate, specialmente in caso di mancato rinnovo. Se inizialmente sembrava promesso sposo della Juventus, ora anche le merengues provano ad inserirsi nella corsa ed assicurarsi le sue prestazioni. Mancano ancora tanti mesi, ma il calciomercato già inizia ad accendersi. SportFace.

Cittaceleste.it

... dopo essere stato rivenduto in estate al Maiorca per 9 milioni più 1 di bonus, lasi è ... alle Baleari è diventato un idolo, ma cominciano a suonare ledella Premier. L'Aston Villa ...Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , un altro aiuto per il centrocampista serbo dellapuò arrivare da Leandro Paredes : l'eliminazione dalla Champions League ha cancellato l'obbligo di ... Lazio Women, big match col Cittadella. Sirene di mercato per Visentin Riecco il Pirata, non come possibile vice-Immobile ma come risorsa per un mercato complicato dai problemi economici. La Lazio aspetta buone notizie ...Le ultime sulla Lazio Women che domani affronterà il Cittadella in un match determinante per mantenere il primato in Serie B femminile ...