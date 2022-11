La tv dei buonisti genera incubi | Paragone sotterra la sinistra

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 novembre 2022) Non ne godo affatto però la storiaccia che coinvolge Aboubakar Soumahoro è figlia dellada salotto e del suo più cronico dei mali, l'ipocrisia. Per far parte di questo club incipriato non è necessario avere la tessera (aiuta), basta una dose sufficiente di furbizia, una ottima dose di menefreghismo e tanto tempo da perdere dietro cene e incontri vari. Inoltre vanno sfatati due luoghi comuni: il primo è quello della preparazione culturale, il secondo della passione per le battaglie. Sulla preparazione culturale del fighettume debasta recuperare il titolo di un film di Vanzina (tranquilli, sanno di cosa parliamo): «Sotto il vestito niente». Loro sono fatti così: strutturati come la carta velina, tanta apparenza e poca sostanza. Non devono lottare per farsi valere: ci pensa il club a metterti in vetrina. O a costruire la candidatura ...