La tragedia di Ischia | la prima vittima è una donna di 31 anni Si cercano gli 11 dispersi

'Ci sarà tempo - ha aggiunto - per capire come e perché si è verificata questa terribile. ...44 Identificata la prima vittima: è una commessa 31enne Era commessa in un negozio di, ...Il maltempo sta per tornare e colpirà ancora una volta buona parte della Penisola . Dopo ladi, le piogge colpiranno ancora il territorio nazionale con rischi di nuovi disastri idrogeologici. Ed è per questo motivo che bisogna porre molta attenzione alle previsioni del tempo.Ricostruire ancora lì o delocalizzare «Il tema si poneva prima e si pone a maggior ragione ora», dice con un filo di voce il commissario di governo per la ricostruzione ...La frana di Ischia riporta con sé i parametri del dramma a partire da un dato, il più terribile: una manciata di minuti e la tragedia era compiuta. Con un ...