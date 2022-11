La svolta di Tim sul lavoro | tre giorni di smartworking a settimana e uffici chiusi il venerdì

(Di domenica 27 novembre 2022) TIM cambia tutto per quello che riguarda i suoi lavoratori. La grande azienda italiana ha operato una vera e propria rivoluzione per quello che riguarda la sua forza. Paradossalmente mentre il patron di Tesla richiama ino i dipendenti di Twitter, TIM invece è decisamente più avanti perché sigla un accordo sindacale veramente innovativo. Infatti i fortunati dipendenti di Tim potranno contare di su condizioni diparticolarmente vantaggiose. Tim incentivaagile (Fonte: ilovetrading.it)Infatti dal primo febbraio 2023 al 29 febbraio 2024 ben 32.000 dipendenti di TIM avranno la possibilità di far passare da due a tre idi Smart workingle e in più ci sarà anche la chiusura di tutti gliil. TIM vuole ...

QuiFinanza

Al termine della seduta di rifinitura,in mattinata, l'allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventisei calciatori per ...Giovinco 33 Buffa 79 Jefferson 99 Sarao Tutta la Serie A...Per Jenna Ortega Mercoledì potrebbe essere ladecisiva della carriera: lo show Netflix ideato daBurton sta monopolizzando l'attenzione di critica e pubblico in questi giorni, guadagnandosi inoltre recensioni perlopiù positive. Ma cosa ... La svolta di Tim sul lavoro: venerdì sempre in smart working Se Elon Musk richiama alle armi i dipendenti di Twitter, Tim, invece, firma un nuovo accordo di lavoro agile con le organizzazioni sindacali che prevede il passaggio da due a tre giorni di smartworkin ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...