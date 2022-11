(Di domenica 27 novembre 2022) Nelle ore in cui avveniva l'ennesima tragedia annunciata, alcuni esponenti diutilizzavano la calamità naturale per attaccare ile i suoi esponenti

ilGiornale.it

... quello con cui aveva battuto glinei quarti (per non parlare del titolo agli Open d'Australia ... che in effetti aveva giocato il doppio precedente con una fascia alla gamba, sarebbe ...Oltre agli ucraini , addestrati ed equipaggiati dall'Occidente a guida, i soldati di Putin ... E il successivo riposizionamento delle Forze ucraine sulla rivadel fiume Dnper verso sud, che ... La sinistra usa pure il fango della frana contro il governo Tre ex lavoratori della cooperativa Karibu, amministrata dalla moglie e dalla suocera del deputato di Sinistra italiana Aboubakar Soumahoro ...Tre ex lavoratori della cooperativa Karibu, amministrata dalla moglie e dalla suocera del deputato di Sinistra italiana Aboubakar Soumahoro ...