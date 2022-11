La Russia sta cercando di radere al suolo Kherson | popolazione in fuga | GUARDA

(Di domenica 27 novembre 2022) Lunghe code in auto e stazione ferroviaria presa d'assalto. In migliaia stannodi lasciare, la città dell'Ucraina bersaglio negli ultimi giorni dei raid della. Le autorità ucraine già la scorsa settimana avevano annunciato l'intenzione di evacuare il centro abitato martoriato dai bombardamenti di Mosca dopo la liberazione operata dalle forze di Kiev.

... si é classificata al primo posto nel raggruppamento H con un punto di vantaggio sulla, poi ...da una Croazia che nella seconda parte di questo primo tempo ha preso le redini del match e...Non sono piaciute le parole di De Bruyne al Guardian: "Abbiamo una buona squadra, mainvecchiando". Oggi la sconfitta col Marocco Kazan () 06/07/2018 - Mondiali di calcio2018 / Brasile - Belgio / foto Imago/Image Sport nella foto: esultanza gol Kevin De Bruyne ONLY ...«Nelle ultime settimane abbiamo effettivamente avuto informazioni secondo cui ci sono segnali che i russi potrebbero lasciare la centrale di Zaporizhzhia». Ad affermarlo, ...Primi morti per il feroce freddo in Ucraina: le persone rimaste senza riscaldamento a causa dei blackout continui provocati dai bombardamenti russi cercano di ingegnarsi per trovare fonti di calore,..