La pagella degli ' italiani' ai mondiali | Brozovic dirige l' orchestra croata

(Di domenica 27 novembre 2022) AGI - La Croazia supera il Canada per 4-1 con un Marceloin versione direttore d'. Il Belgio cade contro il Marocco di un super Sofyan Amrabat e un decisivo Abdelhamid Sabiri. BELGIO-MAROCCO AMRABAT(MAROCCO) 7 : Dopo Modric la sua fisicità lo fa prevalere anche su niente di meno che Kevin De Bruyne. Una partita da leader e lottatore vero, in cui domina a centrocampo recuperando palloni su palloni. Inizia con qualche imprecisione e pallone perso di troppo, ma sale d'intensità nella ripresa, mangiandosi chiunque passi per la trequarti belga. L'ennesima prestazione di livello che farà sorridere la Fiorentina ed Italiano.SABIRI (MAROCCO) 7: Realizza il sogno di giocare in un mondiale con il Marocco dopo un inizio di stagione complicato con la Sampdoria. Entra al minuto 68 e dopo appena cinque minuti realizza la rete che porta in ...

AGI - La Polonia supera per 2 - 0 l'Arabia Saudita. Szczesny protagonista con un rigore parato. L'Australia supera di misura la Tunisia per 1 - 0. Bene gli 'italiani' in campo Dylan Bronn, Ajdin ...