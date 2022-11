La grande moda italiana perde un altro pezzo | perché ricorderemo Renato Balestra

(Di domenica 27 novembre 2022) A 98 anni se ne va un’altra icona dellae del made in Italy: si è spento a Roma, stilista con una lunga carriera costellata di successi alle spalle. Laun. Se ne va a 98 anni (era nato il 3 maggio del 1924), veterano dellain una sua apparizione in tvNato a Trieste da una famiglia di ingegneri e architetti, sin da giovane si era dedicato alla pittura, alla musica e alla scenografia, per virare sul mondo dellaquando fu notato dal Centro Italiano della: si tratta di un ...

Inventore dell'iconico colore Blu Balestra, lo stilista intraprese la carriera nel mondo della moda per una circostanza fortuita. Le sue creazioni haute couture, amate anche dalle star di Hollywood, h ...Renato Balestra, tra i più grandi maestri dell'alta moda italiana, ci lascia a 98 anni, nella fredda e grigia tarda serata del 26 novembre 2022. Un addio che è avvenuto circondato però dall'affetto ...