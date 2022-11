La ErmGroup San Giustino vuol tornare alla vittoria | ma attenzione alla Da Rold Logistics Belluno

Leggi su seriea24

(Di domenica 27 novembre 2022) Un attacco da posto 4 di Mattia Sorrenti Prendere di positivo quanto è emerso a Brugherio, dove qualche giocatore non si è espresso secondo il suo standard e cercare di migliorare laddove sono stati commessi errori. Nella nona giornata del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca, girone Bianco, laSantorna al palasport amico di via Anconetana (inizio della partita alle 18 di domenica 27 novembre) per affrontare la Da, formazione che vale senza dubbio più di quanto esprima la sua posizione di classifica. I “Rinoceronti” veneti hanno un punto in meno dei biancazzurri e, pur essendo reduci da tre sconfitte di fila, nell’ultimo match casalingo contro il Savigliano hanno dimostrato di essere una formazione alquanto robusta, con una diagonale molto giovane ...