La «consigliera estensora» | così il linguaggio «inclusivo» invade anche le sentenze

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 27 novembre 2022) Una recente sentenza della Corte di cassazione è stata accolta con particolare entusiasmo. Questa volta, però, ad attrarre l’attenzione non sono stati – o, almeno, non sono stati soltanto – i princìpi di diritto enunciati, ma la circostanza che il provvedimento, per la prima volta nella storia della Suprema Corte, è stato sottoscritto dalla «», che nell’epigrafe dell’atto è pure indicata come «relatrice». Un’innovazione nelin linea con la recente tendenza seguitada alcuni giudici della Corte costituzionale, che introduce un approccio dal sapore fortemente simbolico per la tutela della cosiddetta identità di genere, ma che, a ben vedere, appare piuttosto una rivendicazione che non ha alcun significato giuridico e dovrebbe piuttosto suscitare perplessità. Questo articolo è stato ...