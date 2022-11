La campagna BeAwareNow con le scuole italiane contro la violenza sulle donne

(Di domenica 27 novembre 2022) AGI - È stata presentata a Roma nella Casa Internazionale delle, la nuova"Comunicatio Manifesta. Giovaniladi genere" diche ha coinvolto, durante l'anno scolastico 2021-22, gli studenti degli istituti superiori di 4 città pilota. Il Progetto e lasono stati supportati da Banca d'Italia, Fondazione Cariplo, Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino). A sostenere il progetto fin dalla nascita è Gucci che, attraverso CHIME FOR CHANGE, laglobale lanciata dalla Maison nel 2013 a sostegno della parità di genere - prosegue la propria collaborazione al fianco die laComunicatio Manifesta. "L'arte ha sempre avuto una fascinazione complessa e profonda per ...

