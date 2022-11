Calciomercato.com

La Juventus da tempo ha preso contatto con lo Spezia (dove segue anche il laterale destro Holm) ed è vigile e attenta:per l'età, per il fatto di essere mancino e per la qualità ...TOP: Arnautovic cerca riscatto, Pinamonti vuole invece continuità FLOP: Toljan non... SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu,, Nikolaou; Holm, Agudelo, Ekdal, Bourabia, Bastoni; Nzola, ... Kiwior convince e la vetrina dei Mondiali scatena il mercato: corsa a 4 in Serie A, ma il prezzo vola Due partite e zero gol subiti. La Polonia sogna gli ottavi di finale anche grazie alla propria difesa che ha retto alla grande contro il Messico nel match inaugurale e oggi ha saputo soffrire (e si è ...Kiwior Juve, ci prova anche il Napoli! Lo Spezia fa il prezzo per il difensore finito nel mirino di Spalletti La Juve non è la sola squadra di Serie A ad aver messo gli occhi su Kiwior. Come riporta i ...