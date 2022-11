Killer delle prostitute | De Pau recidivo | aveva aggredito una brasiliana 16 anni fa

(Di domenica 27 novembre 2022) Sugli omicidi di Xiuli Guo e Li Yanrong, assassinate da Giandavide De Pau poco prima che uccidesse anche la colombiana Marta Torres, ora interviene anche l’ambasciata cinese che ha espresso cordoglio per la mortedue connazionali e ha preso contatti con il governo italiano per consentire che i familiaridue donne possano riportare a casa le ceneriloro congiunte. Un articolo di giornale informa la comunità cinese in Italia dell’accaduto La notizia del terribile duplice omicidio si è diffuso anche nella comunità cinese italiana grazie a un articolo pubblicato su Hua ren jie. Sul giornale si legge come riporta Repubblica: “L’ambasciata cinese in Italia presta molto attenzione a questo caso, esprime profondo cordoglio per la tragica morte dei due connazionali ed esprime cordoglio alle famiglie...

...è il punto focale dell'applicazione in quanto permette un dispiegamento mirato e razionale... Si tratta infatti di attività criminali e di veri e propri "serial" che vogliono colpire i ......familiarivittime orientali che presto arriveranno in Italia e riporteranno le ceneri...e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchedi ...C’è un killer fantasma tra le Forze di Polizia e Armate che si palesa quando ogni volta che il disagio resta imbottigliato e non può esplodere ...Giandavide De Pau, o più conosciuto come il killer di Prati, ha un passato criminale che a Roma lo ha visto coinvolto in episodi di droga e soprattutto violenza. Oggi, sulle pagine de Il Messaggero, u ...