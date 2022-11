(Di domenica 27 novembre 2022) La Russi stando la prossima "per rafforzare le sue truppe al fronte nella guerra contro l'Ucraina: lo scrive lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine in un post ...

Agenzia ANSA

Intanto,continua a raggruppare le truppe per rafforzare le sue divisioni e unità nelle direzioni di Lyman, Avdiivka e Novopavlivka. Nella giornata di ieri, le unità ucraine hanno respinto gli ...... ma faccia anche pressione superché fermi i bombardamenti: una tregua per il tempo di Natale sarebbe un segnale ", spiega il vescovo latino di, Vitaliy Krivitsky. Il suo studio è sopra le ... Kiev, Mosca prepara nuova 'mobilitazione' segreta - Europa In Ucraina continuano a suonare le sirene di allarme aereo e a cadere missili russi. Nelle scorse ore razzi hanno colpito e danneggiato infrastrutture nell’Ucraina meridionale e bombardamenti quotidia ...Il ministero della Difesa ucraino ha precisato che Mosca ha perso anche 278 aerei, 261 elicotteri, oltre 2.900 carri armati e 5.848 veicoli ...