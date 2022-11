Kiev | ' La Russia trasferisce truppe dalla Bielorussia e le manda nei territori occupati in Ucraina'

Guerra in Ucraina , nessuna possibilità di tregua, alme o per ora. I russi si stanno preparando a trasferire unità separate delle loro truppe dalla Bielorussia ai territori occupati dell' Ucraina . ...'Non lasciate un metro al nemico'. È questo il messaggio arrivato dai vertici dellaai soldati impegnati a combattere in Ucraina in un momento in cui il gelo può stravolgere gli ...di, che ...Kiev sicura della ritirata dei soldati di Putin. Intanto due terzi dei Paesi della Nato sarebbero a corto di armi da inviare all’Ucraina ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...