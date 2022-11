(Di domenica 27 novembre 2022) - Una nuovarussa per rafforzare confini e truppe al fronte sarà messa in atto: lo rivela lo Stato maggiore di. Nella maggior parte dei quartieri della città è tornata l'elettricità.

- Una nuova mobilitazione russa per rafforzare confini e truppe al fronte sarà messa in atto: lo rivela lo Stato maggiore di. Nella maggior parte dei quartieri della città è tornata l'elettricità. Il quotidiano statunitense lancia un allarme sui rifornimenti di armiSecondo lo stato maggiore ucraino la nuova ondata 'scatterà il 10'. L'indiscrezione: Putin prevede di perdere 100mila soldati entro primavera. Aluce e riscaldamento tornati in quasi tutti i quartieri. Fronte caldo nel sud, dove le truppe russe puntano ... Kiev: a dicembre mobilitazione di Mosca. Nyt: 2/3 paesi Nato hanno esaurito armi Secondo lo stato maggiore ucraino la nuova ondata "scatterà il 10 dicembre". L'indiscrezione: Putin prevede di perdere 100mila soldati entro primavera. A Kiev luce e riscaldamento tornati in quasi tut ...Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha sostenuto che la Russia sta preparando una mobilitazione segreta per rafforzare le truppe ...