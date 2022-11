Juventus | Agnelli | “Non siamo una onlus | non ragioniamo in ottica Nazionale”

(Di domenica 27 novembre 2022) “Una società come la Juve non è una, non lo fa per le nazionali, alle nazionali deve arrivare un beneficio indiretto”. Queste le parole del presidente dellaAndrea, riportate da LaPresse, intervenuto a Torino all’Allianz Stadium alla tavola rotonda organizzata sul tema delle seconde squadre: “La seconda squadra permette a noi di ridurre i costi della prima squadra, perché il costo medio della prima si riduce drasticamente. Il vero vantaggio economico ce l’ho sui costi della prima squadra, il risparmio vero sta lì”. SportFace.

... il presidente della Figc, Gravina, Ghirelli, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, il presidente di Aic Umberto Calcagno, e il padrone di casa, il presidente dellaAndreaCosì il presidente della, Andrea, alla tavola rotonda organizzata dalla società bianconera a Torino sul tema 'Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro'. "Le ...(ANSA) - TORINO, 27 NOV - L'Italia 'ha difficoltà nell'innovare, nel raccogliere un segnale in questa direzione e questo si riflette anche nel ...Il presidente Andrea Agnelli fa gli onori di casa all’Allianz Stadium per la tavola rotonda “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro”, alla ...