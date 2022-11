Jimi Hendrix oggi compie 80 anni Racconto il più grande artista che il Rock abbia mai avuto

(Di domenica 27 novembre 2022)è nato il 27 novembre 1942 e ha abbandonato il pianeta terra il 18 settembre 1970. Aveva 27. Ancoraè considerato il piùchitarrista della storia. Io penso sia l’più importante che la musica moderna. Anche se non aveva fiducia nelle sue doti di cantante,aveva una voce unica e perfetta per la sua musica. I testi che scriveva sono avantiluce quelli che c’erano nel suo tempo e quasi tutti attuali ancora. Apiaceva Bob Dylan e fece una strepitosa versione della sua “All along the watchtower” ma le poesie in musica dierano nettamente superiori a quelle ermetiche di ...

Corriere della Sera

1989: Nasce a Genova Moreno Donadoni, in arte solo Moreno, rapper. Avanti TAGS 27 novembre ,, Moreno La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...1942 -: Per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori è il più grande chitarrista di tutti i tempi, primato riconosciutogli anche dalla prestigiosa rivista Rolling Stone nel 2011. ... Jimi Hendrix avrebbe 80 anni. E quanto avremmo bisogno della sua tensione immaginifica Jimi Hendrix compirebbe oggi 80 anni. Nato a Seattle 27 novembre 1942, Johnny Allen Hendrix è stato per molti il più grande chitarrista di sempre, nonostante una carriera giocoforza drammaticamente br ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...