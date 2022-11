Italtennis | niente miracolo | Il Canada ci soffia la finale

L'esordio dell'alle fasi finali di Malaga è previsto per domani . Gli avversari da battere saranno gli americani, che possono fare affidamento su due giganti che non sarà perfacile ...L'esordio dell'alle fasi finali di Malaga è previsto per domani . Gli avversari da battere saranno gli americani, che possono fare affidamento su due giganti che non sarà perfacile ...Sonego illude, Musetti va ko, non basta uno stoico Berrettini che sostituisce nel doppio l'infortunato Bolelli ...Si infrangono i sogni dell'Italtennis: il Canada ha vinto il doppio decisivo della semifinale di Coppa Davis a Malaga, conquistando così il pass per la finale in programma domenica contro l'Australia.