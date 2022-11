Italia | Mancini | “La nostra nazionale deve esserci sempre al Mondiale | spero non accada mai più”

(Di domenica 27 novembre 2022) Il CT dellana di calcio, Roberto, è tornato a parlare della mancata qualificazione aldell’. Queste le sue parole a Che Tempo che Fa: “Il fatto che non ci siamo ci dispiace molto,nonmai più perché l’. E’ unparticolare, sicuramente, ma èmeglio”. Tornando poi sull’Europeo vinto dichiara: “L’europeo è stata un’emozione unica e straordinaria in un momento difficile, credo che anche questo abbia pesato”. SportFace.

Martedì, infatti, è previsto il rientro in. A Tokyo c'era anche un ospite speciale. Carl ... in particolare con Lorenzo Pellegrini e Gianluca. TOKYO, JAPAN - NOVEMBER 27: AS Roma player ...... al cinema dal 28 novembre 2022 con il documentario La Bella Stagione , diretto da Marco Ponti e tratto dall'omonimo libro scritto da, Vialli e i calciatori della Sampdoria campione d'. ..."Il fatto che non ci siamo dispiace molto, spero che questo non accada mai piu', perche' l'Italia deve starci: e' vero e' un mondiale ...Stasera, 27 novembre 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il program ...