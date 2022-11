Ischia | una vittima accertata | chi era la donna morta sotto la frana di Casamicciola

(Di domenica 27 novembre 2022) Le prime luci dell’alba restituiscono l’immagine dei soccorritori che continuano a scavare e farsi strada nel fango. A ventiquattr’ore dallache ha travoltoTerme sabato 26 novembre, sono ancora 11 i dispersi e 13 i feriti finora accertati. E c’è una, unadi 31 anni. Ieri era circolata la notizia che si trattasse di unaoriginaria dell’est Europa, sposata con un uomo dell’isola, che risulta ancora dispersa. Invece si tratta di Eleonora Sirabella, originaria di Lacco Ameno, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo gennaio. Eleonora e il marito, ancora disperso, vivevano nella parte alta di, zona Rarone, vicino all’area da dove è partita lache ha travolto tutto. Lei lavorava come commessa, lui sulle navi. Il ...

