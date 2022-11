Ischia | stato di emergenza per una tragedia annunciata

Leggi su velvetmag

(Di domenica 27 novembre 2022) Consiglio dei ministri straordinario, oggi 27 novembre, per dichiarare lodi. Sull’isola, a Casamicciola Terme, già colpita dal terremoto nel 2017, un pezzo di montagna è crollato e ha ucciso una donna, ferito 13 persone e travolto 10 case. Lotta contro il tempo per trovare 11 dispersi fra cui due famiglie con bambini. La frana di rocce e fango si è staccata dal Monte Epomeo alle 5 del mattino del 26 novembre dopo ore di nubifragio in cui è caduta suuna quantità di pioggia mai vista in vent’anni, secondo i tecnici del Cnr. Casamicciola aveva già subito un’alluvione nel 2009, sempre a novembre, sempre per una frana dal Monte Epomeo: Anna De Felice, 15 anni, aveva perso la vita. E a Casamicciola è ancora vivo il ricordo del forte terremoto di appena 5 anni fa, che causò 3 morti, 42 feriti ...