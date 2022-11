La Ragione

Matteoattacca: 'Il disastro discrive il leader di Italia Viva su Twitter richiama anche le folli scelte del 2018 su condono e unità di missione. Ma oggi innanzitutto diamo la solidarietà alle ...' Il disastro dirichiama anche le folli scelte del 2018 su condono e unità di missione. Ma oggi innanzitutto ... Lo scrive su Twitter Matteo, leader di Italia Viva. **Ischia: Renzi, 'da Conte dichiarazioni farneticanti'** - La Ragione È quanto sta accadendo per la tragedia di Ischia, su cui Matteo Renzi aveva avvertito chiaramente l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte in tempi non sospetti: "Di abusivismo si muore".L’articolo 25 del suo decreto legge parla esplicitamente di procedure per il condono ad Ischia. Giuseppe Conte si deve vergognare!". Così Matteo Renzi su Instagram. "Vergognare per il condono di ...