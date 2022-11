Ischia - Proclamato lo stato di emergenza che durerà un anno | gli ultimi aggiornamenti

(Di domenica 27 novembre 2022) Salgono a cinque le vittime della frana che ieri ha colpito Casamicciola Terme,dopo la 31enne Eleonora Sirabella,ritrovato il corpo di una bambina di 5-6 anni che indossava un pigiamino rosa,una donna anziana,un adolescente e un neonato. Come riporta Il Mattino,proseguono le ricerche per i sommozzatori che stscandagliando le acque del porto nella speranza di individuare i restanti corpi dispersi. Oggi a palazzo Chigi,si è riunito il governo che ha stanziato i primi due milioni di euro dichiarando lodicheun. Al primo stanziamento,spiega il ministro Nello Musumeci ne seguiraltri non appena avremo un quadro generale sui danni e sulle esigenze immediate.

AGI - È statolo stato di emergenza pere durerà almeno un anno . Il Condiglio dei ministri ha scelto Simonetta Calcaterra come commissario straordinario e in sostitutuzione del sindaco nel Comune ...... il governatore campano Vincenzo De Luca halo stato di emergenza. Il resto è polemica ... e non mancherà la solidarietà nei confronti del popolo di Casamicciola ad". Fragilità ...Sono tre i morti per la frana che ha colpito ieri, all'alba, il Comune di Casamicciola a Ischia. Dopo l'identificazione di Eleonora Sirebella, 31 anni, i soccorritori hanno trovato ...(Lapresse) Il Consiglio dei ministri ha proclamato lo stato di emergenza per l'isola di Ischia, duramente colpita da una frana causata da ...