Ischia | parla De Luca | «Non esiste l’abusivismo di necessità | le abitazioni illegali vanno demolite»

Leggi su open.online

(Di domenica 27 novembre 2022) «Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare, nondi. Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico. Bisogna avere il coraggio dire chiaro ai cittadini, capisco che per gli amministratori non sia facile ma dobbiamo deciderci», non usa giri di parole il presidente della Regione Campania Vincenzo De, intervistato da Rai News sulla situazione edilizia adopo la tragedia di Casamicciola.«Dal governo ci aspettiamo la nomina di un commissario straordinario anche per l’aspetto idrogeologico, lo stato di calamità e fondi aggiuntivi», ha aggiunto il governatore che ha anche ringraziato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni «per la vicinanza alla ...