Ischia | la tragedia si ripete Far presente la pericolosità non significa ostacolare l’economia

(Di domenica 27 novembre 2022) Avevo già scritto sue potrei anche fare un copia ed in incolla. Gli eventi sono diversi: sisma e frana. Ma la forza distruttiva e gli effetti sul territorio sono gli stessi. Io che sono da sempre favorevole al turismo culturale, naturalistico ed anche semplicemente ludico ho sempre predicato nel contempo, il riuso dell’esistente e la verifica preventiva del rischio idrogeologico e sismico. Un anno dopo ladel 2017, ad, venne varato il discutibile “Decreto Genova” discutibile sia per la città della Lanterna, sia per il colpo di spugna sulle terrificanti costruzioni abusive nell’isola. Furono condonate circa 20.000 costruzioni nella sola Casamicciola, 6.000 circa, addirittura alcune senza un preventivo progetto e “riabilitate” dai firmaioli, cioè quei professionisti, mi duole definirli così, che senza una ...

, continuano le ricerche degli altri 11 dispersi, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi:... 'Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile. E' ...Intervistato dallo speciale Tg1, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha dichiarato a proposito delladi: "Si sta lavorando per ottimizzare le numerose risorse che sono ...Roma, 27 nov. (askanews) - "È una tragedia annunciata e provo dolore ,cordoglio e rabbia. Il governo parla ancora di Ponte sullo stretto mentre è prioritario mettere in sicurezza il territorio di fron ...Eleonora Sirabella, 31 anni, è al momento l’unica vittima accertata della tragedia di Ischia. ISono 11 invece i dispersi – anche due nuclei familiari e due bambini, ha detto il prefetto di Napoli – ...