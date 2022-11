Ischia | frana | una 31enne morta | undici dispersi e tredici feriti Ancora allerta Circa duecento sfollati

(Di domenica 27 novembre 2022) Le ricerche sono proseguite nella notte. Ci sono tuttoraper ladi, che ha devastato Casamicciola. Praticamente un pezzo di monte è precipitato a valle, a causa dell’alluvione. Un decesso accertato: quello di una donna di 31 anni di Lacco Ameno. Ci sonodi cui alcuni in gravi condizioni. Fra le persone salvate un bambino di un mese e mezzo di vita.. Dieci palazzi sono stati spazzati via.quarantotto ore diper il maltempo. Cordoglio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Stamattina riunione straordinaria del Consiglio dei ministri. Polemiche per una affermazione avventata del ministro Matteo Salvini che ieri ...

L'unico corpo recuperato fino ad ora dal fango diè quello di Eleonora Sirabella , 31 anni. Abitava con il marito Salvatore Impagliazzo, ancora ...sotto al punto dal quale si è generata la. ...Ci sono case sepolte dallae si fa fatica ad avvicinarsi. Temo che per chi è rimasto la sotto non ci sia più niente da fare' racconta un vigile del fuoco. È il senso di impotenza che racconta ...Sono anni che ad ogni alluvione o frana sull'isola di Ischia si parla di abusivismo e ambiente. Se ne parla ma non si risolve mai nulla. Frana a Casamicciola, abitazioni travolte da una colata di detriti. Il prefetto: undici persone mancano all'appello, duecento gli sfollati ...