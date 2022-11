Ischia | frana a Casamicciola | un morto e 11 dispersi Oggi Cdm per stato emergenza LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 27 novembre 2022) È una 31enne la prima vittima accertata delladi, mentre anche nella notte sono proseguite le ricerche dei. Evacuazione per 200 persone. Meloni: "Governo pronto a fare la sua parte". Mattarella: "Vicino alla popolazione colpita". Il capo della Protezione civile Curcio: " Troppo presto per la conta dei danni". Allerta arancione per il maltempoin Campania, Calabria e Sicilia; gialla in Basilicata