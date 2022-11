Ischia | dal Governo ok allo Stato d’Emergenza | stanziati 2 milioni | nominato Commissario

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lodi emergenza al quale farà seguito l’ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un primo stanziamento di 2di euro”. Ad annunciarlo, il ministro per il Sud, Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su. Lo stesso ministro ha annunciato che Simonetta Calcaterra è stata nominata commissaria per la gestione dell’emergenza e che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso l’intenzione di andare aprima possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

