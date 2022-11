(Di domenica 27 novembre 2022) Convivere con il, che in Italia è alto, richiede unche preveda interventi strutturali di prevenzione e mitigazione e in certi casi anche la delocalizzazione ...

Il Sole 24 ORE

Così commenta ad Askanews la frana diil presidente del(Consiglio Nazionale Geologi), Arcangelo Francesco Violo."La colata rapida di fango che ha colpito in maniera così devastante ieri ...... nel territorio di Casamicciola Terme, sull'Isola di, si è verificato un fenomeno di colata ... afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente. 'Più in generale occorre una strategia integrata ... Ischia, Cng: "Serve piano integrato su rischio idrogeologico" - Il Sole 24 ORE Dopo la terribile frana a Ischia accaduta alle prime luci dell'alba di ieri e che è costata la vita a una donna e che per ora conta 11 dispersi, Il Consiglio Nazionale Geologi analizza la tragedia di ...