Ischia | bimbo trovato morto sotto le macerie aveva appena 22 giorni

(Di domenica 27 novembre 2022) “L’ultimo ritrovamento ha addolorato tutti, era un bambino di 22, un ritrovamento che ha colpito tutta la comunità dei vigili del fuoco”. Lo ha detto Emanuele Franculli, dirigente regionale dei Vigili del fuoco della Campania, nel corso del punto stampa al termine del centro coordinamento soccorsi in Prefettura a Napoli. Parallelamente all’attività di soccorso, ha aggiunto Franculli, “è proseguita un’attività di ricognizione e trasferimento dei dati su mappa digitale che ha consentito di poter confrontare la zona oggetto della frana ante e post evento, in tal modo è stato possibile individuare tutte le abitazioni che sono state o parzialmente coperte dal fango o completamente ricoperte dal fango, o addirittura sradicate e portate a valle. Questi dati consentiranno al Comune e alla struttura della protezione civile di fare i passi conseguenti anche a livello di ...

