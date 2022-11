(Di domenica 27 novembre 2022) La prima manovra del governo Meloni sta per arrivare in Parlamento. Il cuore fiscale del provvedimento sono la flat tax per gli autonomi portata a 85 mila euro di reddito e l?introduzione di...

ilmessaggero.it

Sull'ci sarà un percorso verso la flat tax generale 'La flat tax incrementale per gli autonomi e l'elevazione del tetto è il primo passaggio. Poi gradualmente e trovando le necessarie ...Tasse tra modifiche già ufficiali e più probabili 2023 Detrazioni e bonus comenel 2023 ... Sono, per esempio, già cambiate le aliquoteper il pagamento delle tasse (con la riforma dell'... Irpef, cambiano le aliquote. Il viceministro Leo: «Taglio netto anche alle sanzioni fiscali» La prima manovra del governo Meloni sta per arrivare in Parlamento. Il cuore fiscale del provvedimento sono la flat tax per gli autonomi portata a 85 mila euro di reddito e l’introduzione di una tassa ...Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2022: Nuova Irpef e abolizione dell’Irap per persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti ...